فيديو| النحاس: «ودائع المصريين في الجهاز المصرفي تتجاوز 2.7 تريليون جنيه»

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قال الدكتور صفوت النحاس، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصري، إن ودائع المصريين في الجهاز المصرفي تتجاوز الـ2.7 تريلون جنيه، مؤكدًا أن أموال الزكاة في مصر تتجاوز الـ54 مليار جنيه سنويًا.



وقال النحاس في حوار أمس الأحد مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على قناة «تن» إن أموال الزكاة لو صرفت بشكل رشيدٍ على المصريين، فلن يبقى في المجتمع محتاج أو مسكين أو فقير.



وقال صفوت النحاس إن «أموال الزكاة تخرج لمستحقيها ومفيش حاجة بتروح لجيوب المسؤولين»، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأزهر يتلقى تبرعات من جميع أنحاء العالم ويضعها في بيت الزكاة، وأوضح أن بيت الزكاة ساهم في علاج 20 ألف شخص من مرضى فيروس سي.