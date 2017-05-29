اتحاد السلة يحقق فى حادث لاعبي منتخب الشباب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد كرة السلة، ورئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم للشباب تحت ١٩ عاما، والتى تستضيفها القاهرة فى يوليو المقبل، إن الاتحاد سيفتح تحقيقًا فى حادث اصابة لاعبا المنتخب طارق حسن لاعب الجزيرة، وأحمد حسنى لاعب سموحة، اثناء استقلالهما دراجة نارية مما أدى إلى إصابة الأول بكسر مضاعف في الفك، استلزم اجرائه جراجة تكلفت ٢٧ الف جنيهًا، بأحد مستشفيات الاسكندرية، بينما أُصيب الثاني بكسر فى القدم وبذلك تأكد غياب اللاعبين عن كأس العالم التى تنظمها مصر فى يوليو المقبل.

وأوضح عبدالمطلب إن المنتخب يقيم معسكراً مغلقاً استعدادا للبطولة لكن اتحاد اللعبة اتخذ قرارا بأن تقتصر الاقامة في المعسكر على اللاعبين المغتربين بينما يُسمح للاعبين المقيمين في الاسكندرية بمغادرة المعسكر.

شاهد أيضا

تأتي تلك الأزمة في غياب الإسباني اورينجا، المدير الفني للمنتخب الوطني، الذي حصل على إذن بالسفر إلى بلاده بصحبة حمد فتحي، لاعب الشرقية للدخان، الذي يخضع للاختبار في أحد الأندية الإسبانية، وهو الأمر الذي دفع البعض داخل الاتحاد يردد أن المدرب وسيط في الصفقة وهو مانفاه عبدالمطلب.