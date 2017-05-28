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شيرين شمس: الأمن وافق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الوداد

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شيرين شمس: الأمن وافق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الوداد شيرين شمس: الأمن وافق على حضور 10 آلاف مشجع للقاء الوداد

التحرير

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كتب: أحمد سعيد - أحمد شحاته

أكد اللواء شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي، وصول موافقة رسمية من الجهات الأمنية، على حضور 10 آلاف مشجع من جماهير النادي الأهلي، في مباراة الفريق الأول لكرة القدم والوداد المغربي في الجولة الثالثة من دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الحادية عشر مساء الأحد القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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وأوضح شمس إن الجهات الأمنية وافقت على طلب النادي بزيادة الأعداد المسموح لها بحضور المباراة في ظل حرص إدارة النادي الأهلي على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الجماهير للحضور ومؤازرة الفريق.

وكانت إدارة المباريات بقيادة وليد مهدي قد أعلنت عن الية حضور المباراة للجماهير من خلال طرح التذاكر بنظام الحجز الإلكتروني وبالفعل حدث تجاوب كبير من جانب الجماهير التي بادرت بالتسجيل من أجل الحصول على تذاكر المباراة.

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التحرير

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