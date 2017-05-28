صور| تفجير برج سكني مخالف من 13 طابقا في بنها

التحرير

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نفذت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اليوم الأحد، عملية إزالة برج سكني مكون من 13 طابقًا في قرية ورورة بمركز بنها في محافظة القليوبية، بالتفجير الآمن، ليكون بذلك ثاني برج يتم إزالته بالمتفجرات في المدينة نفسها خلال أسبوعين، بحضور اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقالت نجوى العشيري رئيس مدينة بنها لـ "التحرير"، إن البرج صادر له 3 قرارات إزالة من الري بخلاف 13 إخطارًا من الزراعة بالتعدي على الأراضي الزراعية ومعلن بها، وبناء عليه تم إصدار قرارات إزالة، مضيفة أن صاحبه أقام دعوى قضائية في مواجهة وزير الزراعة وآخرين بشأن ملكية الأرض وهو أمر لا يخص إزالة البرج.

وأوضحت أن صاحب البرج المخالف حصل على الأرض تعويضا عن أرض زراعية لوالده تعرضت لنحر النهر وتآكلت لاستخدامها في الزراعة فقط وليس لبناء برج سكني، لأنها داخل حرم النيل المقدر بـ30 مترًا، وإذا كان معه رخصة لإقامة برج سكني في هذه المنطقة فعليه أن يظهرها.

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يذكر أن صاحب البرج عبد الرحمن مشهور أرسل استغاثة عبر برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالبه بالموافقة على تبرعه بالمبنى كاملا لصالح صندوق "تحيا مصر"، وذلك لخدمة العوائل التي لا تملك سكن والشباب غير القادر على شراء شقة للزواج بدلاً من تفجيره لكن المحافظة نفذت الإزالة.