أسرار وحقائق لأول مرة عن اللمبة الليد

تحتوي اللمبة الليد علي العديد من المزايا بخلاف كونها أقل استهلاكا للكهرباء ، مما يجعلك تشعر بضرورة التغيير للحصول علي خدمة كهربائية أفضل في الاضاءة والجودة بتكلفة أقل ماديا .

وتعتبر اللمبة الليد أعلى كفاءة من اللمبات الموفرة للطاقة والمتوهجة، وتعمل على خفض الفاتورة الشهرية لاستهلاك الكهرباء، وتتميز بالأمان،.

أهم مميزات اللمبة الليد بخلاف أنها موفرة فى استهلاك الكهرباء.

1 – اللمبة الليد آمنه ولا تسبب الاشتعال، ولا تنفجر، وبعض أنواع اللمبات الليد لا ينكسر، ولا تحتوى على فتيلة داخلها يمكن أن تنقطع “تحترق” كما يحدث فى اللمبات العادية.

2 – اللمبات الليد لا تحتوى على الزئبق، وكذلك لا تحتوى على أشعة فوق بنفسيجة، أو الأشعة تحت الحمراء، ولا تسبب اللمبات الليد إنبعاث حرارة فى المكان المحيط بها، مما يساعد على تحسين حالة الجو، وتوفير التكييف.

3 – اللمبات الليد صديقة للبيئة، وتوفر أكثر من 85% من الطاقة الكهربية بالمقارنة باللمات العادية، وعمرها يصل إلى 10 سنوات وأكثر، وهو ما يقدر بحوالى 20 ضعف عمر اللمبات العادية.

4 – اللمبات الليد كفاءتها عالية، وإضاءتها مركزة فى مساحات محددة مما يوفر الأشعة الضائعة، وتميز إضاءة اللمبة الليد الألوان بدرجة جيدة، وعمرها فى التشغيل يعادل 25 ضعف اللمبات العادية، سعرها مرتفع ولكن يمكن استعاده سعرها من خلال التوفير الذى توفره فى استهلاك الكهرباء شهرياً.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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