سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

مصر 365

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سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنية المصري، حيث شهدت تعاملات الريال السعودي اليوم استقراراً ملحوظاً في البنوك ، الجدير بالذكر أن حالة الاستقرار التي شهدتها تعاملات الريال السعودي دامت طويلاً، وقد حدث الإنخفاض في أسعار الريال السعودي بعد سلسلة من الارتفاعات التي مرت بها التعاملات خلال الفترة الماضية، و التي أدت إلى وصول أسعار الريال إلى أسعار قياسية لم تصل إليها التعاملات من قبل، ومن خلال التصريحات التي قام بها المتعاملين في السوق السوداء، فقد أكدوا أن السبب وراء الارتفاع الذي يمر به الريال السعودي خلال الفترة الحالية، ناتج عن استمرار موسم العمرة طوال العام، و زيادة الإقبال على الريال السعودي، نتابع مع حضراتكم، سعر الريال في البنوك والسوق السوداء على مدار الأسبوع.

هذا بعد أن كانت العمرة تتم في مواسم معينة من العام خلال الفترة الماضية، بينما تأتي الأسباب الأخرى مع ازدياد إقبال المواطنين على الريال السعودي خلال شهر شعبان الحالي و مع اقتراب شهر رمضان الكريم، و إقبال الكثير على أداء مناسك العمرة، و استعداد الكثير أيضا للتأهب للحج خلال الفترة القادمة.

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سعر الريال اليوم السبت 27-5-2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الريال السعودي في السوق السوداء يسجل 4.81 جنية للشراء، 4.84 جنية للبيع.

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قائمة سعر الريال المحدثة لحظياً من البنوك مباشرة في تغطية مستمرة على مدار اليوم

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.7036 4.8724 مصرف-ابو-ظبي 4.7910 4.8397 البنك-المصري-الخليجي 4.7990 4.8272 البنك-الأهلي 4.7863 4.8131 بنك-البركة 4.7358 4.8728 بنك-القاهرة 4.7676 4.8153 بنك-الاسكندرية 4.8131 4.8446 البنك-العربي-الافريقي 4.7725 4.8263 البنك-المركزي 4.8064 4.8340 بنك-مصر 4.7864 4.8105 بنك-بلوم-مصر 4.7969 4.8264 كريدي-أجريكول 4.7878 4.8397 بنك-التعمير-والإسكان 4.1010 4.9950 بنك-بيريوس 4.8129 4.8397 بنك-قناة-السويس 4.7997 4.8264 المصرف-المتحد 4.7745 4.8267 البنك-التجاري-الدولي 4.7995 4.8264 البنك-الأهلي-المتحد 4.7900 4.8400 بنك-المشرق 4.7900 4.8400 بنك-الاستثمار-العربي 4.8000 4.8300 بنك-HSBC 4.8100 4.8500

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة الحالية بسلسلة من الارتفاعات، وذلك خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و من المقرر نتيجة لهذا أن يشهد الاقتصاد المصري فترة عصيبة نتيجة لتلك الارتفاعات، و التي قد تؤثر بالسلب بدرجة كبيرة جدا على الجنيه المصري، حيث تسببت تلك الارتفاعات التي شهدتها الأسعار في إحداث فجوة كبيرة جدا ما بين محدودي الدخل والأغنياء في البلاد.

وذلك يعود إلى الأعداد الكبيرة للمصريين العاملين في السعودية ، وتأثير تحويلات المصريين في الخارج على سعر صرف الريال، جدير بالذكر أن العملة السعودية الريال هي العملة الأقل تأثرا بموجة التراجعات والتذبذب في أسعار العملات، التي شهدتها البورصة المصرية.

توقعات بإرتفاع سعر الريال خلال تعاملات الفترة القادمة

هناك الكثير من الخبراء الاقتصاديين ممن توقعوا أن تمر أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة بحالة من الهبوط البسيط في أسعار التعاملات، و يأتي هذا في ظل عودة الكثير من العاملين الخارج في المملكة العربية السعودية إلى مصر، الأمر الذي يؤدي إلى انتعاش الخزانة بعملة الريال، مما قد يؤدي إلى توفر الريال أثناء التعاملات و بالتالي حدوق تراجع في الأسعار، لكن الخبراء أكدوا أن تلك الانخفاضات من المقرر أن تكون بسيطة جدا و غير ملحوظة.

هناك أيضا مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ممن أكدوا بأن الفترة القادمة سوف تشهد ارتفاع كبير في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات أمام الجنيه المصري، و تأتي تلك التوقعات في ظل تأكيد الخبراء بأن عملة الريال التي سوف يوفرها عودة العاملين في الخارج من المصريين، لن تكفى لسد حاجة المواطنين من الريال السعودي، هذا بالإضافة إلى أن الإقبال على الريال السعودي سوف يزداد خلال الفترة القادمة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وعجز الدولة على سد تلك الحاجة.

كثرة الطلب علي الريال السعودي من قبل المعتمرين والحجاج

ولعل السبب يعود إلى اهتمام المصريين بالريال السعودي في الفترة الراهنة بعد ظهور نتيجة قرعة الحج للعام الحالي في مصر، حيث أنه من المتوقع أن يزيد الطلب على العملة السعودية خلال الفترة المقبلة من العام ، بسبب حاجة المصريين من الفائزين في قرعة الحج الإلكترونية، إلى توفير احتياجاتهم من العملة السعودية الريال السعودي.

ونتيجة للتقارب في أسعار الريال السعودي خلال التعاملات في البنك المركزي مع السوق السوداء، فإن السوق السوداء تمر بحالة من الإقبال الضعيف خلال الفترة الحالية، و يأتي هذا في ظل تفضيل الكثير لتقديم المستندات المطلوبة للحصول على عملة الريال السعودي من البنوك مع تقارب أسعَاره بأسعار السوق السوداء.

هذا وجدير بالذكر أن محافظ البنك المركزي المصري، قد أصدر قرارا بتوفير مبلغ 1000 ريال سعودي لكل شخص متوجه للمملكة العربية السعودية لآداء مناسك العمرة، إذا ما رغب في تحويل العملة من الجنيه المصري إلى الريال السعودي ، إلا أن البنوك المصرية لا توفر هذه النقود بسبب سحب شركات السياحة لأغلب المخزون من العملة السعودية في البنوك المصرية ، ولهذا فإنه من المتوقع أن تنشط السوق السوداء لبيع العملة السعودية الريال خلال الفترة المقبلة ، مع ازدياد الحاجة للعملة خلال الفترة المقبلة ، كما أنه يتوقع أن تشهد أسعار صرف الريال السعودي ارتفاعا ملحوظا في ظل ارتفاع الطلب على العملة في الأشهر القادمة.

ووفق توقعات الكثير في سوق النقد و أيضا تعاملات البورصة في مصر، فإنه من المتوقع أن تستمر الارتفاعات في أسعار الريال السعودي خلال الفترة القادمة، هذا بجانب وصول الأسعار إلى أعلى قيمة في بداية شهر رمضان الكريم، هذا في ظل إقبال الكثير على أداء فريضة العمرة بالإضافة إلى الطلب الذي تقدم به البنك الأهلي بالتخلي عن العملات العربية بالنسبة للمودعين، الأمر الذي سوف يساهم في رفع أسعار الريال خلال التعاملات.