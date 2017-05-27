حظك اليوم برج العقرب الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

سمر العشري

مهنياً: لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح



عاطفياً: ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام



صحياً: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فوراً إلى الطبيب

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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