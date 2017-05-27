أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يوضح كيف إستقبل المغتربين المصريين "شهر رمضان المبارك" -
8 الصبح - تقرير يوضح تاريخ إنشاء "مسجد عمرو بن العاص" فى مصر -
8 الصبح - فقرة #آل _البيت ... السيرة الذاتية "للسيدة زينب" حفيدة رسول الله "ص" -
8 الصبح - شوف أسعار الخضروات والفاكهة وياميش رمضان .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية -
الزعيم الكوري الشمالي يشرف على تجربة نظام جديد مضاد للطيران -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم"مشاكل البشرة مع الصيام" -
الاستوديو التحليلي لمباراة برشلونة الافيس واحتفالات برشلونة بـ كاس الملك -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
عماد متعب يعود لقائمة الأهلي في مباراة المقاصة بالدوري الممتاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج العقرب الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

Google+ Print
حظك اليوم برج العقرب الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان حظك اليوم برج العقرب الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

برج العقرب

مهنياً: لا تيأس بل اجتهد في عملك، المثابرة هي السبيل الوحيد للوصول إلى النجاح

عاطفياً: ما من داعٍ إلى إلقلق، الحبيب مغرم بك حتى أذنيه ويكنّ لك الكثير من الاحترام

صحياً: عند شعورك بألم بسيط في صدرك بعد خضوعك لعملية جراحية في القلب، أترك كل شيء وتوجّه فوراً إلى الطبيب

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الدلو الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الحوت الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج الجدي الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

حظك اليوم برج القوس الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان