حظك اليوم برج الميزان الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الميزان

سمر العشري

برج الميزان

مهنياً: ليس مطلوباً منك دعم أطراف مشبوهة ضدّ من معهم الحق، فحذار



عاطفياً: لا تفهم الأمور بالمقلوب، فلا الشريك يشكّك في صدق عواطفك ولا أنت من أصحاب الهواجس



صحياً: إياك والاستسلام لليأس أمام التناقص البطيء في فقدان الوزن،عليك الصبر قليلاً

ابراج مكتوب

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads