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حظك اليوم برج الأسد الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الأسد الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الأسد الاحد 28/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الأسد

مهنياً: أحداث غير متوقعة تثير الانفعالات، وعليك إجراء تعديلات على شراكة معينة

عاطفياً: الاجواء العاطفية متطلبة، ما يتوجب عليك تفهماً وابتعاداً عن عدائية الشريك والأجواء

صحياً: عليك الإكثار من تناول الخضراوات وتجنّب اللحوم الغنية بالدهون، فهي مضرة

ابراج مكتوب

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

المصدر : ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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