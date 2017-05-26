حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً



عاطفياً: عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن الشريك



صحياً: برهن للجميع أن اتّباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيا

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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