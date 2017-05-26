أخبار عاجلة

8 الصبح - من أمام معهد ناصر وأخر المستجدات فى حالات الإصابات فى حادث أتوبيس المنيا الإرهابي -
مصراوي × الجيم الحلقة ١ -
صدور 34 قرارًا ملزما للشركات المخالفة بشأن شكاوى السيارات والسلع المُعمرة -
وزيرة التخطيط: الروح الوطنية تزداد توهجًا عندما تواجه أزمة تُهدد وحدتها -
بالصور- محافظ القاهرة يتفقد معرض السلع التموينية بالمرج -
الأخبار - جولة لكاميرا dmc بمعسكر 17 فبراير فى بنغازي بعد سيطرة الجيش الليبي عليه من المتطرفين -
الأخبار - نقل جميع المصابين فى هجوم المنيا الإرهابي إلي معهد ناصر -
8 الصبح - تعليق الكاتب عماد الدين حسين على نشر صور الضحايا والمصابين عقب كل حادث إرهابي -
أصحاب النبي «رجال صدقوا ماعاهدو الله عليه».. أبو بكر الصديق -
تعرف على برامج المساجد الكبرى فى رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. حظك اليوم

حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

Google+ Print
حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الدلو

مهنياً: تقوم بالمساعي الحميدة من أجل توقيع عقد، أو التوصل إلى تفاهم واتفاق، أو من أجل سفر يبدو مهماً

عاطفياً: عليك تقويم الأوضاع وسط بلبلة أو عدائية، وتصرفات نابية تصدر عن الشريك

صحياً: برهن للجميع أن اتّباعك حمية غذائية سليمة وممارسة المشي يأتيان بالنتائج المرجوة صحيا

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى