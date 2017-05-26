وكيل أعمال «كوليبالي» يكشف سبب سفره المفاجئ

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كشف دان شابمان، وكيل سليماني كوليبالي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سبب سفره إلى لندن دون الحصول على إذن من مسئولي النادي.

وقال تشامبان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كوليبالي ليس في إنجلترا من أجل مناقشة عرض جديد مثلما تردد، لديه ظروف أسرية مفاجئة دفعته للسفر".

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وأضاف: "نحن والجانب المصري نعمل معاً للمساعدة، كوليبالي يحترم تعاقده مع النادي الأهلي، بعض التكهنات لا تكون مفيدة".

وكان كوليبالي غاب عن مران الأهلي أمس الخميس واليوم الجمعة، بعد أن أبلغ مسؤولي النادي بسفره بسبب بعض الظروف سيشرحها بعد عودته، بحسب قوله.