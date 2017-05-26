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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجوزاء السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجوزاء السبت 27/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجوزاء

مهنياً: تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط

عاطفياً: تناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن المصاريف غير المجدية

صحياً: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة

ابراج مكتوب

برج الجوزاء

مهنياً: تحصل على أرباح نتيجة استثماراتك، وتعتمد على الحقائق ولا تتبع حدسك فقط

عاطفياً: تناقش بعض الأمور المادية مع الشريك على ضوء ما حصل أخيراً بشأن المصاريف غير المجدية

صحياً: العصبية المفرطة في غير مصلحتك أبداً، والهدوء هو مفتاح الحل لكل الأمور العالقة

المصدر : ارب حظ

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