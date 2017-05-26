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كشف لغز إصابة طفل وفتاة في ميدان الحصرى .. وهذا الشاب وراء إطلاق النيران

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كشف لغز إصابة طفل وفتاة في ميدان الحصرى .. وهذا الشاب وراء إطلاق النيران كشف لغز إصابة طفل وفتاة في ميدان الحصرى .. وهذا الشاب وراء إطلاق النيران

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوي أن فريق البحث واقعة إطلاق النيران علي الطفل يوسف تمكن حل اللغز حيث أن شاب من محافظة الفيوم قام بإطلاق النيران في "خطوبة" شقيقه . 
 
واستعرض مدير المباحث الجنائية بإشراف اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة كافة ما تم في الأيام الماضية حيث قام فريق البحث بمناقشة اكثر من 300 شخص من سكان المنطقة والمناطق المحيطة بها فيما قام بفحص أكثر من 50 عقارا واستجواب 100 أسرة تضم قرابة 200 شخص وأكدت عمليات الفحص ما أشارت إليه التحريات الأولية بإطلاق الرصاصة من مسافة بعيدة وصلت الي 3 كيلو متر.
 
وكشفت التحريات التي تجري بقيادة اللواء إبراهيم الديب مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية ان 4 مجموعات من ضباط مباحث اكتوبر والامن العام تتولي عملية استكمال البحث وتتولي كل مجموعة منها احد الخيوط لتتبعه وتشمل الخيوط الاربعة "مكان الحادث، الاماكن المحيطة، ومعسكرات الامن وأخيرا فحص حفلات الزفاف "الإفراح" التي اقيمت في يوم الحادث . 
 
وقالت مصادر أمنية إن فريق البحث تولي فحص 3 افراح اقيمت بالاحياء الثالث والرابع والخامس ويتم التركيز علي الحي الخامس باعتباره الأقرب من مكان الحادث الذي وقع بالحي السادس حيث تم نشر مخبرين لمسح تلك المناطق. 
 
وتوصلت التحريات في النهاية إلي هوية مطلق النيران وتم إعداد مأموريات لضبطه.
 
 
 
المصدر : صدي البلد 

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