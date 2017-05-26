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بالصور || سفارتا أمريكا وألمانيا حذرتا من وقوع هجوم إرهابي محتمل قبل يومين

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بالصور || سفارتا أمريكا وألمانيا حذرتا من وقوع هجوم إرهابي محتمل قبل يومين بالصور || سفارتا أمريكا وألمانيا حذرتا من وقوع هجوم إرهابي محتمل قبل يومين

أطلقت سفارتا أمريكا وألمانيابالقاهرة، تحذيراً أمنياً لرعاياها الموجودين في مصرقبل يومين، وأوضحتا أن هناك تهديد محتمل غير معروف ربما يكون مساء يوم التحذير، وطالبتا رعاياها بضرورة توخي الحذر والحيطة، واتباع التعليمات الأمنية التي تم تبيلغها لهم من قبل مع الإقلال من التواجد في الأماكن العامة.

وقد ذكرت السفارة الأمريكية، في بيانها التحذيري أن حركة حسم الإرهابية، نشرت ما يفيد بقيامها بعمل غير معروف  هذا المساء، وجاء ذلك في موقع مصراوي الإخباري.

وجاء في بيان السفارة، أنه لا يتوافر لديها معلومات كافية غير ما ذكر،  وسيتم التواصل مع السلطات الأمنية المصرية ،لمعرفة مزيد من المعلومات ، والوقوف على طبيعة الأمر حتى تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان وسلامة رعايها.

وقد علق الخبير الأمني  اللواء جمال مظلوم، إن السفارتين الأمريكية والألمانية ربما امتلكتا معلومات مسبقة عن هجوم إرهابي محتمل.

 
 
 
المصدر : فايف

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