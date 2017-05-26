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فيديو للهجوم المسلح على أوتوبيس المنيا وقتل من فيه

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فيديو للهجوم المسلح على أوتوبيس المنيا وقتل من فيه فيديو للهجوم المسلح على أوتوبيس المنيا وقتل من فيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي لها من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن حادث إطلاق النار على أتوبيس يقل عدد من الأقباط في طريق المنيا الصحراوي، أسفر عن استشهاد 26 مواطنا وإصابة آخرين، مشيرا إلى أنه جار حصر الأعداد النهائية.

كما كشفت وزارة الداخلية، عن أن مجهولين يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعى أطلقوا النيران بشكل عشوائى، تجاه أتوبيس يقل عددا من الأقباط أثناء سيره بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا.

يذكر أن، فور إبلاغ الشرطة بواقعة الاعتداء انتقلت القيادات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين وقوع الحادث أثناء سير الأتوبيس بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متوجها إلى دير “الأنبا صموئيل” غرب مدينة العدوة، وفرضت قوات الأمن كردون أمني بالمنطقة، وكثفت جهودها للوقوف على ملابسات الحادث وضبط الجناة.

 

 

المصدر : فايف

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