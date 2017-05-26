رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ السيسي بشهر رمضان المبارك

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هنأ الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا له ولمصر كل تقدم وازدهار.

وقال الدكتور القس زكي في برقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية، والشعب الإنجيلي عامة، أبعث لسيادتكم والشعب المصري بخالص التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان، راجيًا من الله أن يحفظكم ويحفظ بلادنا العزيزة مصر من كل مكروه، وأن يعيد علينا مثل هذه الأيام بالخير والسلام".

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كما بعث الدكتور القس أندريه زكى ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة.