النادي الأهلي يكرم «ملوك الصالات»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حرص مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، وكامل زاهر أمين الصندوق، وعماد وحيد، ومهند مجدي، ومروان هشام ومحمد جمال هليل، أعضاء المجلس على حضور حفل «ملوك الصالات».

وأقام الأهلي حفل «ملوك الصالات» بفرع النادي بالشيخ زايد، أمس الخميس؛ من أجل تكريم أبطال الألعاب الجماعية في النادي الذين حققوا إنجازات وبطولات في الموسم الحالي.

والتقط أعضاء مجلس الإدارة صورًا تذكارية مع أبطال الألعاب الجماعية والكؤوس التي حققوها في الموسم الحالي.

وأعرب طاهر عن سعادته بتكريم أبطال الألعاب الجماعية الذين يكتبون تاريخ الأهلي، وقال: "إن كل جيل يترك بصمته على تاريخ النادي الأهلي، ونحن نعيش الآن العصر الذي يكتب فيه أبطال الألعاب الجماعية بالنادي تاريخًا رائعًا".

وأضاف طاهر: "أشعر بسعادة وفخر بسبب انتمائي إلى هذا الكيان والمؤسسة التي نتعلم منها الكثير؛ ولأن أي مكان يذكر فيه اسم الأهلي يكون متبوعًا بالاحترام والحديث عن مبادئه وبطولاته".

شاهد أيضا

وأكد طاهر أن مجلس الإدارة الحالي في سباق مع الزمن؛ من أجل تحقيق الأفضل للنادي على كافة الأصعدة الرياضية والإنشائية، مشيرًا إلى أنه استلم راية النادي الأهلي مرفوعة، ولا بد أن يسلمها مرفوعة أيضًا.

وأوضح طاهر أن الأهلي هو النادي الوحيد في تاريخ الرياضة الذي فاز بثلاث كؤوس قارية في عام واحد، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعد شرفًا للرياضة المصرية، ومتمنيًا أن تستمر البطولات والإنجازات في المواسم المقبل.

وشدد طاهر على أن إنجاز الألعاب الجماعية غير المسبوق في الأهلي لم يأت على سبيل الصدفة، ولكنه جاء بعد تخطيط ودراسة وجهد وتنسيق بين الإدارات المختلفة في النادي، موكدًا أن هذه الإنجازات لا يقدر على تحقيقها سوى الأهلي.

وأشار طاهر إلى أن فرع الشيخ زايد والتجمع الخامس يمثلان إضافة إلى الطفرة الإنشائية للنادي، وحتى تتماشى مع الإنجازات الرياضية التي يحققها الأهلي.

ووعد طاهر الجمهور بأن يبذل أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين فيه كل ما في وسعهم؛ من أجل دعم الفرق المختلفة في الأهلي ورفع راية النادي دائمًا.