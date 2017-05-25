الأقصر تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. والمحافظ يشدد على تأمين اللجان

الأقصر - محمد محروس :

عقد الدكتور محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2016/ 2017، وذلك بحضور مسئولي التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والكهرباء ومياه الشرب وعدد من الجهات المختصة والقيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ، خلال الاجتماع، إلى خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان إلى مراكز التوزيع مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان، والإجراءات الخاصة بضمان حسن سير أداء الامتحانات في لجان المحافظة، للطلاب الذين يبلغ عددهم 5 آلاف و800 طالب وطالبة.

وأكد بدر، على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمعاونة الطلبة والطالبات على حسن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة، وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ووضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف بين اللجان، والتواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.

ووجه المحافظ، المسئولين بتجهيز استراحات وأماكن سكن المراقبين الوافدين للمحافظة، من خلال تجهيز الاستراحات بشكل لائق، مع توفير كافة سبل الإعاشة لهم، وتوفير كافة الامكانات التي تعمل على راحة المعلمين أثناء الامتحانات.

وشدد محافظ الأقصر، على منع دخول رؤساء المدن الى مقار اللجان، واقتصار مرورهم خارج مقار اللجان للاطمئنان على سير عملية الامتحانات، والالتزام بجميع الإجراءات التي جرى وضعها، بدءًا من استلام أوراق الأسئلة، وحتى عملية تسفير أوراق الإجابة.