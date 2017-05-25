حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26/5/2018 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر الجديد بين الثور والجوزء يجعلك حائراً، يسلط الضوء عليك وفي الوقت نفسه يولد بعض المخاوف، وتبلغ هدفك قريباً



عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من التوتر العابر، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة لمعالجة الأمر



صحياً: تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفه عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة

ابراج مكتوب

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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