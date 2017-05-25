القصة الكاملة لأزمة كوليبالي مع الأهلي

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فوجئ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في مران اليوم الخميس، بعدم حضور اللاعب الإفواري سليماني كوليبالي، وسيطرت حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي، بسبب اختفاء مهاجم الفريق صاحب الـ22 عامًا، وفشل كل محاولات الوصول إليه.

السفر بدون أذن..

وكان مصدر بالجهاز الفني للأهلي قد كشف، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة حاول الاتصال باللاعب للاستفسار منه عن سبب عدم حضوره للمران إلا أنه فشل في الوصول إليه.

حتى تلقى عبد الحفيظ رسالة من اللاعب يخبره فيها أنه سافر إلى لندن، وسيوضح فيما بعد أسباب سفره، وهو ما رفضه عبدالحفيظ جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه تصرف غير مسئول، وأن الأهلي مرتبط بتعاقد مع اللاعب لابد من احترامه.

سر جواز السفر الإيطالي..

كما كشف سيد عبد الحفيظ، كيفية سفر كوليبالي إلى العاصمة البريطانية لندن، رغم تحفظ الأهلي على جواز سفره.

قال مدير الكرة في تصريحات: "اللاعب يمتلك جوازي سفر، الأول إيفواري والثاني إيطالي، والنادي يمتلك جواز سفره الإفريقي فقط، وعندما أراد السفر دون إذن استخدم جواز سفره الإيطالي".

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الشرط الجزائي وبند الرحيل...

وأكد مصدر بالنادي الأهلي، أنه لا يوجد شرط جزائي في عقد كوليبالي الذي يمتد لمدة ثلاثة مواسم ونصف، وأن عقد اللاعب تم إبرامه بشكل جيد جدًا، ولا يمكن أن يتمكن اللاعب من الانضمام لأي فريق، خاصة أنه يشارك ويحصل على كل مستحقاته في مواعيدها وبشكل منتظم.

فلا يوجد ما يسمح له بالرحيل باستثناء بند واحد فقط، وهو أن يقوم الأهلي بإخطاره أنه تقرر الاستغناء عنه، لأنه غير مرغوب في استمراره وهو ما لم يحدث حتى الآن.

العقوبات...

وقال سيد عبد الحفيظ، إنه تقرر توقيع عقوبة مالية مشددة على المهاجم الإيفواري، الذي سافر إلى العاصمة البريطانية لندن، دون الحصول على إذن، مؤكدًا أنه تصرف غير مسئول من اللاعب، وغير مقبول.

مشوار كوليبالي مع الأهلي...

المهاجم الإفواري انتقل لصفوف النادي الأهلي، في يناير الماضي، قادمًا من نادي كيلمارنوك الأسكتلندي، في صفقة كلفة النادي الأهلي 600 ألف يورو، وبقد يمتد لثلاث سنوات ونصف.

شارك كوليبالي في 12 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات منذ إنتقاله، سجل خلالهم 6 أهداف.