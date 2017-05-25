«المصرية للاتصالات» تكشف موعد تقديم خدمات المحمول

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قال أحمد البحيري، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة ستقدم خدمات المحمول نهاية الصيف، مضيفا أنه جار حالياً تجهيز الشبكة لبدء خدمات المحمول فى الوقت المحدد.

وأضاف البحيري، في مؤتمر صحفي على هامش توقيع مذكرة التفاهم، أن الاتفاقية الموقعة مع شركة اتصالات أفضل من الناحية التسعيرية عن الاتفاق الموقع مع شركة أورانج مصر، مضيفا أن مذكرة التفاهم ليست ملزمة وسيتم توقيع الاتفاقية النهائية بعد 15 يوماً.

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وأوضح البحيري، أن الاتفاقية مع الشركتين غير ملزمة إلا أنه سيتم التفاوض لاختيار العرض الأفضل.

ووقعت الشركة المصرية للاتصالات، مساء اليوم، الخميس، مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات مصر، لتقديم الأخيرة خدمات التجوال المحلى لخدمات الصوت للجيلين الثانى والثالث للمحمول والترابط الدولى.

ووقع الاتفاقية بمقر وزارة الاتصالات بالمهندسين، حاتم دويدار، الرئيس التنفيذى للعمليات الدولية لمجموعة اتصالات، وأحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بحضور وزير الاتصالات المهندس ياسر القاضي.