رئيس «الشباب والرياضة بالبرلمان»: سنرفض الموزانة في شكلها الحالي

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أعلن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تأييده لرؤية وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، بشأن موازنة الوزارة للعام المالى 2017/ 2018، بعد التخفيضات الحادة فى الاعتمادات المخصصة لها، والتى وصلت إلى 96 مليون جنيه، لافتًا إلى أن اللجنة ستعلن رفضها للموازنة.

وطالب عامر، فى تصريح له اليوم الخميس، رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير المالية عمرو الجارحي، بسرعة تدبير الموارد المالية اللازمة لوزارة الشباب، مؤكدًا أن خفض مستحقات العاملين وخصم تلك الملايين، يمنع الوزارة من تنفيذ المشروعات الكبرى، وسيؤدي لحالة من عدم الاستقرار، وينعكس على أداء الشباب والرياضة، كما قد يؤدى لتوقف الأنشطة الأساسية على مستوى الجمهورية.

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وناشد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، زملاءه أعضاء مجلس النواب، بدعم ومساندة اللجنة ووزارة الشباب والرياضة فى هذا الملف، خاصة أن نقص هذه الموارد المالية سيؤثر بشكل سلبى على جميع مطالب النواب الخاصة بدوائرهم الانتخابية فى مجال دعم المنشآت الرياضية والشبابية.