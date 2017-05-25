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الهيئة الهندسية تشارك في إزالة التعديات على الأراضي بطريقة "النسف الحذر"

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مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (1)إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (1)

إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (2)إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (2)

إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (3)إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (3)

إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (4)إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (4)

إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (5)إزالة التعديات على الأراضي بطريقة النسف الحذر (5)

كتب- مصطفى المنشاوي:

شاركت عناصر المهندسين العسكريين التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي حرم نهر النيل بتنفيذ أعمال الإزالة للمباني السكنية المقامة على نحو مخالف للقانون بمحافظة القليوبية.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتي بطريقة النسف الحذر والذي يتم من خلالها استخدام دوائر النسف في إزالة الوحدة المخالفة دون التأثير على أمن وسلامة المواطنين والمنشأت بها.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بالتعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك واراضي الدولة، والجهود المبذولة لاستعادة حقوق وأراضي الدولة والإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية والمحليات لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضي.

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مصراوي Masrawy

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