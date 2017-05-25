أمريكا تحيي آمالها بانتصارها على السنغال في مونديال الشباب

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تغلب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على نظيره السنغالي، بهدف نظيف، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الخميس باستاد أنشيون ميونهاك، لحساب الجولة الثانية بالمجموعة السادسة في مونديال الشباب المقام في كوريا الجنوبية.

وسجل هدف المباراة الوحيد جواشوا سارجنت في الدقيقة الـ34 من زمن المباراة، التي قادها الحكم الدولي الأوروجوياني إسماعيل أندريس كوناها سوكا، وعاونه كل من نيكولاس الفريدو تران مانديز، وماوريكيو أيبينوسا رودريجويس، في المقابل كان روبيرتو جارسيا أوروزكو حكمًا رابعًا.

ويتلك النتيجة تصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بينما يحتل منتخب السنغال المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم منتخب السعودية بـ3 نقاط، بينما تتذيل الإكوادور المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

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وفي منافسات المجموعة الخامسة، تغلب منتخب نيو زيلندا على منتخب الهندوراس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أُقيمت بملعب تشيونان، بقيادة الحكم ديجو ميركو هارو سويلدو.

ويتصدر المنتخب الفرنسي جدول ترتيب المجموعة الخامس برصيد 6 نقاط، ثم تأتي نيو زيلندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ثم فيتنام ثالثة بنقطة، ثم تتذيل الهندوراس المجموعة بلا نقاط.