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السيسي يشكر رئيس غينيا لدعم مشيرة خطاب باليونسكو

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السيسي يشكر رئيس غينيا لدعم مشيرة خطاب باليونسكو السيسي يشكر رئيس غينيا لدعم مشيرة خطاب باليونسكو

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتبت - نورا ممدوح:
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ناقش سبل تعزيز التعاون بين وغينيا وتفعيل التعاون الثنائي في عدة مجالات أبرزها الاقتصاد، مضيفاً "سعيد باستقبال الرئيس الغيني في يوم يتزامن مع يوم افريقيا".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع الرئيس السيسي بنظيره الغيني، عقب انتهاء المباحثات بينهما.

وأضاف السيسي، أن مصر كانت من طليعة الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي وتوجه بالشكر للرئيس كوندي على إدارته الجيدة في الاتحاد الإفريقي وتم بحث وجهات النظر لتطوير منه بالإضافة إلى دعمهم للسفيرة مشيرة خطاب في لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

ولفت إلى أنه تم بحث الاسراع في انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، بالإضافة إلى بحث ملف الأزمة الليبية.

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