بالفيديو || بكاء طفلة يمنع ضابط بالجيش المصري من إزالة منزل أسرتها ويتعاطف معها في مشهد إنساني رائع

سمر العشري

عرض الإعلامي “وائل الإبراشي”، مقطع فيديو من خلال برنامجه “العاشرة مساء” المذاع عبر فضائية “دريم”، مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 24 من شهر مايو الجاري، ظهرت فيه طفلة في المرحلة الابتدائية وهي منهارة من البكاء، قبل قيام قوة من القوات المسلحة بإزالة منزل أسرتها بمحافظة الأقصر.

وظهر في مقطع الفيديو، طفلة بالصف الخامس الابتدائي وهي منهارة من البكاء، لخوفها من قيام قوة من الجيش بإزالة منزلها، ودار حديث بينها وبين أحد الضباط وهو يحاول تهدئتها، حيث قال لها لا تخافي لن نهدم البيت، مشيرا لها بأن الذي سيقومون به لمصلحة أسرتها ومصلحة الدولة.

وعندما فشلت محاولات الضابط في تهدئة الطفلة المنهارة، وعدها بتوفير منزل آخر لأسرتها في الأقصر، مؤكدا لها على أنهم لن يزيلوا المنزل إلا بعد توفير مسكن آخر لهم.

ومن جانبها قالت والدة الطفلة، أنهم أسسوا هذا المنزل منذ 35 سنة، وكانت المنطقة خالية ولم يكن أحد متواجد بها، مشيرة إلى أن أسرتها تضم 7 أبناء.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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