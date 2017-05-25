الرئيس الغيني: مصر ساهمت في استقلال الدول الإفريقية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الرئيس الغيني ألفا كوندي، اليوم الخميس، إن القارة الإفريقية عانت من التدخلات الخارجية على مرّ العصور، لافتًا إلى أن «مصر ساهمت في استقلال الدول الإفريقية».

شاهد أيضا

أضاف كوندي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بينه والرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، عقب المباحثات بينهما: «لدينا عمالة مثل الصين وليست مكلفة»، متابعًا: «نتطلع إلى حل المشكلات الإفريقية عبر الحوار، وأن لا يكون هناك اتهامات متادلة بين الأطراف، ويجب أن يضع الاتحاد الإفريقي كافة الأطراف الليبية على طاولة الحوار عدا الإرهابيين».