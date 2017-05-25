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الرئيس الغيني: مصر ساهمت في استقلال الدول الإفريقية

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الرئيس الغيني: مصر ساهمت في استقلال الدول الإفريقية الرئيس الغيني: مصر ساهمت في استقلال الدول الإفريقية

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قال الرئيس الغيني ألفا كوندي، اليوم الخميس، إن القارة الإفريقية عانت من التدخلات الخارجية على مرّ العصور، لافتًا إلى أن « ساهمت في استقلال الدول الإفريقية».

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أضاف كوندي، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بينه والرئيس عبد الفتاح ، في قصر الاتحادية، عقب المباحثات بينهما: «لدينا عمالة مثل الصين وليست مكلفة»، متابعًا: «نتطلع إلى حل المشكلات الإفريقية عبر الحوار، وأن لا يكون هناك اتهامات متادلة بين الأطراف، ويجب أن يضع الاتحاد الإفريقي كافة الأطراف الليبية على طاولة الحوار عدا الإرهابيين».

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التحرير

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