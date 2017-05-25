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بالصور.. طوابير في شبين القناطر أمام سيارات "التموين"

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مصراوي Masrawy

طوابير أمام سيارات (3)طوابير أمام سيارات التموين (3)

طوابير أمام سيارات التموين (2)طوابير أمام سيارات التموين (2)

طوابير أمام سيارات التموين (1)طوابير أمام سيارات التموين (1)

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أقبل مئات المواطنين من منطقة النعناعية في شبين القناطر، اليوم الخميس، على سيارات وزارة التموين تحوي 450 كرتونة من السلع الأساسية "أرز، مكرونة، زيت، وسكر"، بالإضافة إلى اللحوم.

وقال محمد حسيني عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، في تصريحات له، إنهم وزعوا جميع "الكراتين" التي تحتوي على سلع بأسعار مخفضة، بناء على توجيهات اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، بمتابعة مدير إدارة المتابعة ومدير التفتيش المالي والإداري بالوحدة ورجال شرطة المرافق.

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