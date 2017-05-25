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المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر في 2018: «لست متزوج ولا أنتمي لحزب سياسي ويجب قطع رقبة هؤلاء»

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المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر في 2018: «لست متزوج ولا أنتمي لحزب سياسي ويجب قطع رقبة هؤلاء» المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة مصر في 2018: «لست متزوج ولا أنتمي لحزب سياسي ويجب قطع رقبة هؤلاء»

قال المرشح الرئاسي المحتمل لانتخابات 2018 لجمهورية العربية الدكتور ” باسم السواح”، أنه غير متزوج مؤكداً أن مهنته كطبيب تمنعه من التميز بين الأفراد على حسب دينهم أو ميولهم السياسية، مؤكداً أنه لابد من التعامل القوي مع أعمال العنف والإرهاب، كما أشار انه لا ينتمي لأي حزب سياسي أو فكر معين.

مرشح لرئاسة 2018

وأضاف ” السواح” من خلال لقائه مع الإعلامي ” عمرو أديب” مقدم برنامج ” كل يوم” والمذاع على قناة ” أون تي في” الفضائية المصرية، أنه يؤيد المصالحة الموطنية مع كل المصريين دون تفرقة، ولكن يجب قطع رقبة كل من يُخرب البلد أو يعتدي عليها، أو يضر بثوابت الأمن القومي المصري.

 

كما أشار المرشح الرئاسي في 2018 المحتمل إلى أن الانتخابات القادمة تحتاج إلى مرشح ليس له خلفية سياسية، ولكنها تحتاج لرئيس يمتلك ضمير قوي حتى يتمكن إخراج البلد من المأزق والوضع الحرج الذي تعيش فيه.

شاهد الفيديو..

 

المصدر : مصرفايف

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