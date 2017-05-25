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محافظ البحر الأحمر يجتمع بشيوخ حلايب وشلاتين لبحث تقنين وضع اليد

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محافظ البحر الأحمر يجتمع بشيوخ حلايب وشلاتين لبحث تقنين وضع اليد محافظ البحر الأحمر يجتمع بشيوخ حلايب وشلاتين لبحث تقنين وضع اليد

مصراوي Masrawy

أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

البحر الأحمر. أحمد عوض:

يجتمع اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، مع النائب ممدوح عمارة، ومشايخ حلايب وشلاتين وأبورماد، بديوان عام المحافظة، لبحث تقنين حالات وضع اليد على الأراض بالمحافظة، للحد من خسائر الإزالات.

جاء ذلك بعدما ناشد النائب ممدوح عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة حلايب وشلاتين، الرئيس عبدالفتاح ، ومحافظ البحر الأحمر، سرعة التدخل لوقف حملات الإزالة للمنازل والأكشاك الخشبية بالتجمعات البدوية بمنطقة حلايب وشلاتين وأبورماد، مراعاةً للبعد الإنساني والحالة الاجتماعية لهذه الأسر الفقيرة، مؤكدًا أنه لا يوجد مأوى لهم إلا هذه المنازل والأكشاك الخشبية.

كانت محافظة البحر الأحمر، بالاشتراك مع مديرية أمن البحر الأحمر، وقيادة المنطقة الجنوبية العسكرية، وقيادة الجيش الثالث الميداني، شنت حملات إزالة التعديات على أراض الدولة بكل مدن المحافظة، حيث أزالت 44600 متر مربع تعديات بمدينة الشلاتين، و9631 مترا مربعا في حلايب.

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