بالصور.. ضبط سائق وبحوزته 7 لفات "بانجو" في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ضبطت قوات إدارة تأمين محور قناة السويس، اليوم الخميس، قائد سيارة وبحوزته 7 لفافات بانجو، أثناء محاولته المرور من منفذ الرسوة الجمركي.

وردت معلومات تُفيد باعتزام قائد السيارة رقم 128327 ملاكي الدقهلية، قيادة "أ.ح.ع"، 33 عامًا، سائق، ويقيم بالدقهلية، بتهريب مواد مخدره داخل "استبن" السيارة قيادته حال مروره من منفذ الرسوة الجمركي.

وتبين من التفتيش وجود 7 لفافات تزن حوالي 5 كيلو من نبات عشبي جاف يشتبه في كونه نبات البانجو المخدر داخل الاستبن الخاص بالسيارة، وبمواجهته أقر بحصوله عليها من أحد الأعراب بمنطقة شرق التفريعة لتوصيلها إلى بلدته بلقاس بقصد الاتجار، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشر تحقيقاتها.