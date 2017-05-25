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معاينة النيابة الإدارية لمستشفى المحلة تكشف.. سلاح أبيض وفياجرا في المشرحة

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مصراوي Masrawy

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (1)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (1)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (2)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (2)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (3)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (3)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (4)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (4)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (5)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (5)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (6)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (6)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (7)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (7)

معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (8)معاينة النيابة لمستشفى المحلة العام (8)

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعاينة مستشفى المحلة العام، للتحقق من سوء الخدمات الطبية بها.

وكلف المستشار الدكتور تامر السجيني مدير نيابة الصحة والسكان بالمحلة الكبرى، فريق من مستشاري النيابة برئاسة المستشار سالم عوض وكيل عام النيابة الإدارية، وعضوية كل من هاني عيسى رئيس النيابة، و محمد أبو شريف وكيل أول النيابة، وعبد السلام إسماعيل وكيل النيابة، للانتقال لمستشفى المحلة العام لمعاينتها والتحقق من صحة ما نشر بشأن سوء الخدمة الطبية بها.

وكشفت المعاينة عن انصراف 75 طبيب واخصائي واستشاري و14 ممرض وإداري عن العمل قبل مواعيد الانصراف اليومية دون إذن بذلك، إضافة لتغيب 85 طبيب واخصائي واستشاري عن العمل يوم المعاينة.

وكشفت أيضاً عن استغلال صيدلية المستشفى لبيع كروت الشحن للهواتف المحمولة وتم تحريز الكروت الموجودة والمبالغ حصيلة البيع.

اكتشف فريق النيابة دولاب في المشرحة غير مدرج في عهدة المستشفى بفحصه وجد بها 31 كفن ابيض وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" وعلب فياجرا ومستحضرات نظافة.

كما كشفت معاينة ثلاجة الموتى عن وجود جثتين غير مسجلتين في السجلات وعدم وجود سجلات لذلك الغرض أصلا
كما تبين للنيابة وجود أصناف منتهية الصلاحية وعفنة تماما في مطبخ المستشفى

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