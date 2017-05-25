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سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء سعر الدولار اليوم الخميس 25 مايو 2017 بالبنوك والسوق السوداء

شهد سعر الدولار فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة البيع 18.9 جنيه مصري في مصر ايران للتنمية ، وفي حالة الشراء 18.5 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري  ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0700 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0500 18.1500
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.0000 18.1000
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0376 18.1406
بنك مصر 17.9500 18.0500

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :

سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري .

 المصدر: مصر 365

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رئيس قسم الأخبار

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