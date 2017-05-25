بعد الهجوم القطري.. بكري يستجوب وزير الخارجية في البرلمان: ماذا تنتظر؟

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن هناك أزمة كبيرة داخل العائلة الحاكمة في قطر حاليًا، وذلك بعد التصريحات التي نقلتها وكالة الأبناء القطرية، أمس، التي هاجم فيها الدول العربية والخليجية وأعلن تأييده لإيران وحماس.

وأضاف بكري، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، في برنامج «رأي عام»، على قناة «تن»، أن دولة قطر تُساند تنظيم «داعش» الإرهابي وجبهة النصرة في سوريا، وكذلك تمول الكثير من التيارات التي تساعد على الإرهاب في ليبيا وتونس، حيث وجهت تونس اتهامات كثيرة لقطر بسبب دعمها للإرهاب.

وتابع: «شهور قليلة وسيسقط نظام قطر»، منتقدًا وزارة الخارجية المصرية؛ لأنها لم تتخذ حتى الآن أي إجراء تجاه قطر، بعد تصريحات تميم بن حمد أمس، والتي هاجم فيه مصر ودول الخليج، موضحًا أن الخارجية كانت تُبرر عدم قطع العلاقات مع قطر بسبب العمالة المصرية هناك.

ودعا إلى ضرورة قطع العلاقات المصرية القطرية على الفور بعد تلك التصريحات التي أيدت فيها الدوحة «حماس الإرهابية وإيران والإساءة للدول العربية ودول الخليج».

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وأشار إلى أنه تقدم باستجواب في البرلمان للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، لعدم اتخاذه أي خطوة لقطع العلاقات الدبلوماسية المصرية القطرية.

وأوضح بكري، أن دولة قطر تقوم بدور محوري في المنطقة العربية لخدمة دولة إسرائيل، حيث أن تل أبيب هي الفائز الوحيد من الأوضاع التي تمر بها الدول العربية، من خلال تدمير العراق وليبيا وسوريا وغيرها. وأشار إلى أن قطر أعلنت دعمها لإيران التي تقوم بأمور خطيرة في العديد من الدول العربية.