صور| بوتين يستقبل البابا تواضروس: علاقاتنا مع الشعب المصري جيدة جدا

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استقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، البابا تواضروس الثاني، بطريرك الأقباط الأرثوذوكس، بمقر إقامته، وذلك في إطار زيارة الأخير لروسيا،التي بدأت الأثنين الماضي.

وقال بوتين، خلال اللقاء الذي عُقد مساء الأربعاء في مقر عمل البطريرك الروسي كيريل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن علاقاتنا جيدة جدا مع الشعب المصري على اختلاف انتماءاته الدينية".

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن امتنانه للرئيس فلاديمير بوتين على عقد هذا اللقاء، مشيرا إلى حسن العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن "الكنيسة القبطية تبذل جهودها للحفاظ على الوحدة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين في مصر".

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حضر اللقاء بطريرك موسكو، كيرل، وتم اقامة حفل عشاء بعد اللقاء.

كان البابا قد حصل، الثلاثاء، على جائزة المؤسسة الدولية لوحدة الأمم المسيحية لعام ٢٠١٦ في روسيا بسبب مجهوداته في هذا المجال.