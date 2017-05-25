"البيئة" تواصل احتفالات اليوم العالمي للبيئة في الحدائق والمحميات
"البيئة" تواصل احتفالات اليوم العالمي للبيئة في الحدائق والمحميات
09:59 م الأربعاء 24 مايو 2017
وزارة البيئة
كتبت - مادي غيث:
واصلت وزارة البيئة، الأربعاء، احتفالاتها باليوم العالمي للبيئة بالتعاون مع الاتحاد العربي النوعي وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية والادارة العامة للجمعيات الأهلية، شاركت الاحتفالية المقامة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الأسر بحديقة الحيوان بالحيزة.
وتضمنت الاحتفالية تنفيذ مجموعة من ورش العمل الفنية عن إعادة التدوير والتعريف بيوم البيئة العالمي هذا العام والذي يأتي تحت شعار (أنا الطبيعة)، وإقامة مسابقات بيئية وتوزيع هدايا على المشاركين بمشاركة شخصية بارزة.
وقام فريق التوعية والأطفال بجولة داخل الحديقة للتوعية، بأهمية الحفاظ على الطبيعة وغرس القيم الايجابية في التعامل مع الحيوانات.
وذكرت الوزارة، أنها نظمت زيارة لمحميتي الغابة المتحجرة ووادي دجلة، بمشاركة عدد كبير من شباب الجمعيات الأهلية وذلك للتعرف على المحميات الطبيعية في مصر.
وأوضحت أنها قامت بالتعريف بمحميتي الغابة المتحجرة ووادى دجلة والتحديات التي تواجههما وخطط التطوير بهما، ومشروع الانارة بالطاقة الشمسية الذي تم تنفيذه من خلال إدارة الجمعيات الأهلية داخل المحميتين، وتم إعطاء نبذة للحضور عن كيفية تحول الأشجار لما هي عليه الآن والاحتمالات المطروحة في هذا الشان.
يأتي ذلك في اطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة العالمي واليوم العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠١٧.
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