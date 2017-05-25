إزالة 30 مقهى متعدٍ على أراضي طرح النهر غربي الأقصر

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت الحملات المكبرة، التي قادها محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الأربعاء، من إزالة أكثر من 30 مقهى متعدٍ على أراضي طرح النهر بمدينة القرنة غرب الأقصر.

ونجحت الحملات في إقناع المواطنين بإزالة الإشغالات، إذ جمع الأهالي والمتعدين أغراضهم ومتعلقات المقاهي والكافتيريات، فيما تعاونت أجهزة المحافظة مع الأجهزة الامنية بتنفيذ أعمال الإزالة التي أظهرت نيل الأقصر بشكله الجمالي، بعدما شوهته التعديات والمخالفات بالبناء وإنشاء المقاهي.

كانت حملات مكبرة قد شنتها سلطات محافظة الأقصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وشارك فيها اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، واللواء علي الجزار سكرتير مساعد المحافظة والقيادات الأمنية والتنفيذية، انطلقت في أنحاء متفرقة بمدن الأقصر، وتمكنت من تنفيذ قرارات الإزالة واسترداد آلاف الأفدنة المغتصبة من المخالفين.