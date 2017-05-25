بالفيديو.. اعترافات متهم في هجوم مدينة نصر

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كتب- محمد عبد الجليل ويونس محمد

أعلنت وزارة الداخلية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية واصلت جهودها فى مجال مواجهة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابى والعمل على إجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات جديدة وكشف ملابسات العمليات الإرهابية السابق ارتكابها وضبط مرتكبيها.

وتمكن قطاع الأمن الوطنى من كشف الهيكل المسلح لعناصر حركة (حسم) التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابى وتحديد مسئوليها والقائمين على عمليات التجنيد والتدريب والتمويل وكذا تخطيط وتنفيذ العمليات الإرهابية التى تستهدف مقومات الدولة ومقدراتها من بينها حادث استهداف القول الأمنى بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهرة خلال الشهر الجارى، والذى أسفر عن استشهاد ضابطين وأمين شرطة من قوة مديرية أمن القاهرة.

وأوضح البيان، أن جهود البحث توصلت إلى اضطلاع 9 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بتنفيذ الحادث مستقلين ثلاث سيارات وبحوزتهم الأسلحة الآلية والطبنجات وكاميرات التصوير عقب تلقيهم دورات تدريبية بإحدى الدول التى تأوى عدد من العناصر الإرهابية، تنفيذاً لتكليف القياديين الإخوانيين الهاربين بدولة تركيا (علاء على السماحى، يحيى السيد إبراهيم موسى).

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كما تم تحديد 4 من العناصر الإخوانية القائمة على إرتكاب الحادث وهم (أحمد محمد عمر سويلم، أحمد عبد الناصر عبد الله محمد، عبدالله السيد سليمان الصواف، محمد مصطفى محمد محمد سالم)، حيث تم ضبط الأخير نجل القيادى الإخوانى "مصطفى محمد محمد سالم" وإحدى السيارات المستخدمة فى الحادث ماركة "شيفروليه أوبترا" بيضاء اللون وبداخلها أظرف طلقات فارغة من ذات المستخدمة فى الحادث وقناع للوجه.

يشار إلى تورط الإرهابين المذكورين فى ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية واتهامهم فى عدة قضايا أبرزها قضية الحراك المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتكثيف الجهود لملاحقة باقى العناصر الهاربة.