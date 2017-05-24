أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"مركز الخليج للدراسات": قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر

Google+ Print
"مركز الخليج للدراسات": قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر "مركز الخليج للدراسات": قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر

مصراوي Masrawy

رئيس مركز الخليج للدراسات الدكتور عمر الحسن

(مصراوي):

قال رئيس مركز الخليج للدراسات، الدكتور عمر الحسن، إن في حالة صحة التصريحات المنسوبة للأمير القطري فإنها ستُشكل تناقضًا خطيرًا لكل ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية والإسلامية مع الإدارة الإمريكية، مشيرًا إلى أن تشكيل قطر للجنة تحقيق وبمشاركة عناصر عربية مختلفة سيساعد ذلك على التخفيف من المشكلة.

وأضاف الحسن خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، أن عدم تصديق قطر يأتي من واقع التجارب السابقة؛ إذ لم تف قطر بالتزامتها في عام 2014 مع العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله، بوساطة كويتية من أجل عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعض البلاد العربية منها والبحرين والإمارات.

وأعرب الحسن عن أمله أن يكون ما نفته قطر صحيحًا، لافتًا إلى أنه يميل إلى الرواية التي تقولها قطر ويصدقها، خاصة أن قطر لايمكنها تحمل هذا العداء، معتبرًا أن الحل هو انتظار نتائج التحقيقات.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

بالصور.. زحام مروري بمحور الثورة في مصر الجديدة بسبب سقوط عمود إنارة

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

التعليم تُحدث بروتوكول تعاون مع "الجايكا" لدعم المدارس المصرية اليابانية

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم

خبير استراتيجي: مصر معنية بالسودان أكثر من السودانين أنفسهم