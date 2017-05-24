"مركز الخليج للدراسات": قطر لا يمكنها تحمل عداء مصر

(مصراوي):

قال رئيس مركز الخليج للدراسات، الدكتور عمر الحسن، إن في حالة صحة التصريحات المنسوبة للأمير القطري فإنها ستُشكل تناقضًا خطيرًا لكل ما تم الاتفاق عليه في القمة العربية والإسلامية مع الإدارة الإمريكية، مشيرًا إلى أن تشكيل قطر للجنة تحقيق وبمشاركة عناصر عربية مختلفة سيساعد ذلك على التخفيف من المشكلة.

وأضاف الحسن خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد" الاخبارية، أن عدم تصديق قطر يأتي من واقع التجارب السابقة؛ إذ لم تف قطر بالتزامتها في عام 2014 مع العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله، بوساطة كويتية من أجل عدم التدخل في الشئون الداخلية لبعض البلاد العربية منها مصر والبحرين والإمارات.

وأعرب الحسن عن أمله أن يكون ما نفته قطر صحيحًا، لافتًا إلى أنه يميل إلى الرواية التي تقولها قطر ويصدقها، خاصة أن قطر لايمكنها تحمل هذا العداء، معتبرًا أن الحل هو انتظار نتائج التحقيقات.