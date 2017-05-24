رانييري يؤكد رغبته في العودة للبريميرليج

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أكد الإيطالي كلاوديو رانييري، المدير الفني السابق لفريق ليسترسيتي عن "رغبته الكبيرة" في العودة للجلوس على مقعد المدرب، بداية من الموسم المقبل، وأنه يريد قيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أصبح صاحب الـ65 عامًا، الذي قاد ليستر سيتي، للتتويج باللقب الأغلى في تاريخه الموسم الماضي، بالفوز ببطلولة الدوري الإنجليزي الممتاز، دون الارتباط بأي فريق منذ إقالته من تدريب "الثعالب" في فبراير الماضي؛ بسبب سوء نتائج الفريق في المنافسة.

وقال رانييري، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الأربعاء: "أرغب بشدة في خوض موسم آخر كبير، أعتبر نفسي مدربًا أوروبيًا، وأتطلع للعودة إلى البريميير ليج".

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وتابع "لكن إذا ما جاءني عرض من أحد أندية إيطاليا، أو فرنسا، أو إسبانيا، سيكون أمرًا جيدًا".

وجاء اسم رانييري في أكثر من مرة، خلال الفترة الأخيرة ليحل مكان مواطنه والتر ماتزاري، في تدريب واتفورد، بينما تربطه وسائل الإعلام البريطانية لتولي فريق كريستال بالاس بعد استقالة سام ألاردايس منذ عدة أيام.