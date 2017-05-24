أخبار عاجلة

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر -
مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ الشرقية يحيل المسؤولين عن أداء «قهوجي» الامتحان بدلًا من لاعب كرة للتحقيق

Google+ Print
محافظ الشرقية يحيل المسؤولين عن أداء «قهوجي» الامتحان بدلًا من لاعب كرة للتحقيق محافظ الشرقية يحيل المسؤولين عن أداء «قهوجي» الامتحان بدلًا من لاعب كرة للتحقيق

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب- إسلام عبدالخالق:

أحال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، جميع المسئولين عن قيام "قهوجي" بتأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق، للتحقيق، وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بإحالة المتورطين للنيابة الإدارية.

من جانبه، أوضح هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور اكتشاف الواقعة تم فحص المستندات المقدمة من الطالب، وثبت صحة الواقعة، وتم التحفظ على الطالب المزور وتسليمه لقوات قسم ثان الزقازيق

شاهد أيضا

وتحفظت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق، على المدعو "هشام. خ. أ" 21 عامًا، عامل بمقهى؛ أثناء قيامه بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية، شعبة تسويق، بلجة مدرسة "كفر عبدالعزيز" الإبتدائية، برقم جلوس 370591، بدلًا من "أحمد. خ. م" وشهرته "كارلوس" 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق؛ لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3622 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر

خطفت «شقيقتها» وهذا أصعب مشهد في حياتها.. معلومات لا تعرفها عن وفاء عامر

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

مصر تنجح في انتزاع قرار أممي لمكافحة الإرهاب

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش

استشهاد أمين شرطة برصاص مسلحين في العريش