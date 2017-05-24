محافظ الشرقية يحيل المسؤولين عن أداء «قهوجي» الامتحان بدلًا من لاعب كرة للتحقيق

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كتب- إسلام عبدالخالق:

أحال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، جميع المسئولين عن قيام "قهوجي" بتأدية امتحان مادة اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بالزقازيق، للتحقيق، وكلف مدير مديرية التربية والتعليم بإحالة المتورطين للنيابة الإدارية.

من جانبه، أوضح هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه فور اكتشاف الواقعة تم فحص المستندات المقدمة من الطالب، وثبت صحة الواقعة، وتم التحفظ على الطالب المزور وتسليمه لقوات قسم ثان الزقازيق

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وتحفظت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق، على المدعو "هشام. خ. أ" 21 عامًا، عامل بمقهى؛ أثناء قيامه بتأدية امتحان اللغة الإنجليزية في امتحانات شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية، شعبة تسويق، بلجة مدرسة "كفر عبدالعزيز" الإبتدائية، برقم جلوس 370591، بدلًا من "أحمد. خ. م" وشهرته "كارلوس" 19 عامًا، طالب، مُقيم بمدينة الزقازيق؛ لانشغال الأخير بتدريبات كرة القدم بفريق "النصر للتعدين".

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3622 إداري ثان الزقازيق لسنة 2017.