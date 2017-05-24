إيفيلين متى: «مدينة للأثاث بدمياط نهضة اقتصادية.. والسيسي رؤيته ثاقبة»

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أشادت إيفلين متى، نائبة حزب المحافظين بمجلس النواب عن محافظة دمياط، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دمياط قائلة، "الرئيس لديه بعد نظر ووجهة نظر كبيرين وتدشين مدينة للأثاث بدمياط يعد نهضة اقتصادية غير عادية فدائما يسعى إلى التغيير".

وقالت متى، إن الصرح الذى افتتحه الرئيس اليوم سيخدم الصغير قبل الكبير وليس كما شاع من قبل أن المشروع حكرا على كبار رجال الأعمال، وأنه لن يستفيد منه صغار المنتجين، فالكبير سيعتمد على الصغير والعكس صحيح.. هذا إلى جانب افتتاح مستشفى دمياط العسكرى بمدينة دمياط الجديدة، وعدد من العمارات السكنية التى جرى الانتهاء منها بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة ومستشفى الطوارئ، مشيرة إلى أن «نهاية 2017 ستشهد مصر تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، ومدينة الأثاث فتحة خير على البلد وستفتح باب التصدير وفقا للجودة والمعايير اللازمة».

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ونوهت نائبة المحافظين إلى أن الرئيس السيسى لا يعتمد على أحد، والدليل على ذلك رؤيته الثاقبة ومعرفته بشئون وطنه.. فأثناء حضوره إلى محافظة دمياط وهو على متن الطائرة لاحظ حجم التعديات الموجودة على بحيرة المنزلة، وأشار إليها اليوم فى حديثه، وهذا إن دل فإنه يدل على أن الرئيس يرى الخطأ، ويصرح به علانية كى يتم معالجته على الفور.