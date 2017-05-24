لجنة لحصر المساكن المأهولة في مرسى علم

البحر الأحمر. أحمد عوض:

شكل اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة مرسى علم، اليوم الأربعاء، لجنة متخصصة لحصر المساكن المأهولة بالسكان، لمعرفة الموقف القانوني لهذه المساكن، مع الأخذ في الاعتبار الوازع الإنساني والبعد الاجتماعي.

يأتي هذا استكمالا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وحرصا من اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، على استرداد ما تم الاعتداء عليه من أرض أو مساكن تخص الدولة.