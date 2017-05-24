بالصور.. خروج جميع المصابين في حادث قطار بنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أكد الدكتور يسرى السعيد مدير عام المستشفيات الجامعية، خروج جميع المصابين في حادث قطار بنها، بعد تلقيهم العلاج اللازم والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأشار السعيد، إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ بناء على توجيهات الدكتور السيد القاضي، رئيس الجامعة، وتقديم الرعاية الصحية للمصابين، والتي تنوعت اصاباتهم بين كدمات خفيفة وخدوش بسيطة بالجسد.

كان 13 شخصًا، أصيبوا في الحادث المذكور، اليوم الأربعاء، وتبين من المعاينة، أنه اثناء دخول قطار رقم 826 ميت غمر - بنها المحطة، اصطدم بالمصدات المتواجدة على شريط السكة الحديد؛ ما أدى لتدافع بين الركاب وإصابة 13 شخصًا منهم.