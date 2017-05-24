هشام جنينة وممدوح حمزة أمام نيابة الدقي للتضامن مع خالد علي -(صور)

كتب- صابر المحلاوي:

قال مختار منير المحامي الحاضر عن خالد علي، في اتهامه بعمل فعل فاضح وخادش للحياء العام، بعد رفع يديه بإشارة "مسيئة" عقب حكم "تيران وصنافير" أن التحقيق سيحضره الفقيه القانوني، والخبير بالأمم المتحدة عبدالله خليل، والمحامي لدي المحكمة الجنائية الدولية، ومدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وناصر أمين، والسفير معصوم مرزوق، والدكتور محمد إبراهيم كامل، ومحمد شبانة، وكامل مهنا عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وعدد من نقباء النقابات الفرعية، وطارق العوضي، وطارق خاطر، وطاهر أبو النصر المحامين.

وحضر أمام النيابة المستشار هشام جنينة، وخالد البلشي، والمهندس ممدوح حمزة، وأعضاء نقابة محامين الجيزة، والاستاذ أحمد زكريا عبدربه عضو لجنة الحقوق والحريات بالجيزة.

كانت نيابة الدقي، بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أمرت أمس الثلاثاء، بحجز المحامي خالد علي 24 ساعة على ذمة التحريات، في اتهامه بـ "فعل فاضح" بعد رفع يديه بإشارة بذيئة عقب حكم "تيران وصنافير".

ووجهت النيابة برئاسة المستشار عبد الله المهدي رئيس نيابة الدقي لـ "خالد علي" تهمة ارتكاب فعل فاضح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وعرضه صباح اليوم التالي، رفقة التحريات.

وكشفت التحقيقات أن المحامي سمير صبري المحامي، تقدم بلاغًا ضد خالد على يتهمه بالإشارة بعلامات بذيئة، وطالب بالتحقيق معه بتهمة الإساءة للدولة.