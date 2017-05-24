الإسكان: إزالة التعديات على 1788 فدانًا بسوهاج الجديدة.. و1880 ببرج العرب

كتبت- ندى الخولي:

صرح مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تمت إزالة التعديات على 1788 فداناً بمدينة سوهاج الجديدة، وكذا 1880 فداناً بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد مدبولي، في بيان اليوم الأربعاء، أن أجهزة المدن الجديدة مستمرة في حملات مكثفة لإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات، على الأراضي، بتعاون ومساندة كاملة، من المحافظين، والقوات المسلحة والشرطة.

في مدينة سوهاج الجديدة، قال سامح محمد يونس، رئيس جهاز تنمية المدينة، إنه تمت إزالة التعديات الواقعة على 1473 فدانًا بمنطقة التوسعات غرب طريق المطار الجديد، داخل منطقة 2800 فدانًا، كما تمت إزالة التعديات الواقعة على 315 فدانًا بمنطقة الغابة الشجرية داخل منطقة 840 فدانًا، بمشاركة القوات المسلحة ومديرية الأمن.

وقال أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، إن اللجنة المشكلة من إدارات الجهاز المختصة، وبالتعاون مع شرطة التعمير، وقوات أمن الإسكندرية، وقسم شرطة برج العرب، قامت بحملة مكبرة على منطقة غرب المدينة بالحي الـ11، والمحور المركزي، والمدينة الطبية، وجزء من الحي السكني الـ13، وتم خلال الحملة تنفيذ 13 قرارًا لإزالة التعديات، والإشغالات بإجمالي مساحة 830 فدانًا، هذا بخلاف 1050 فدانًا أخرى تم استردادها أمس الأول.

وأكد غنيم، أن الحملة مستمرة حتى إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضس داخل كردون المدينة.

وفى مدينة بدر، أشار عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه تم تنفيذ القرار الوزاري لإزالة التعديات الواقعة من أحد المواطنين على مساحة 3966 م2 الملاصقة لمحطة المياه والمقابلة لطريق الروبيكي، وأمام الطريق الإقليمي بالمدينة، وأسفرت الحملة التي تمت بالتعاون بين الجهاز والقوات الأمنية والشرطية عن إزالة كافة الإشغالات الموجودة بقطعة الأرض، واستردادها لحوزة جهاز المدينة.