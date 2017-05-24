"القومي للمرأة" والأمم المتحدة يناقشان سبل مناهضة العنف ضد المرأة بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:



نظم المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، ندوة تحت عنوان: "سبل مناهضة العنف ضد المرأة"؛ وذلك بمقر المجلس في مدينة المنيا.



حاضر في اللقاء الدكتورة نجاح التلاوي مقررة المجلس القومي للمرأة فرع المنيا، ومحمد يحيى محامي مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة بالمنيا، وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي، وشيرين علي منسق عن الأمم المتحدة، وممثلين عن هيئة كير الدولية، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.



واستعرض اللقاء، سبل مناهضة العنف ضد المرأة بمحافظات الصعيد بشكل خاص، وضرورة الإبلاغ عن أية حالات للمرأة المعنّفة لاستضافتها بمركز المرأة بالمنيا بالمجان، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي.



وقال محمد يحيي محامي مكتب الشكاوى بالمجلس: "إن أهم المشكلات التي تواجه المرأة بالمجتمع تتمثل في 3 محاور: الزواج المبكر وختان الإناث والتحرش الجنسي".



من جانبها، لفتت الدكتورة نجاح التلاوي مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا، إلى أن هناك عدة أساليب مبتكرة يمكن من خلالها الحصول على حق المرأة بالقانون، حال تعرضها للتحرش الجنسي.