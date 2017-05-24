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بالفيديو || «أحقر زوجة عرفها التاريخ» يشعل «يوتيوب»

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بالفيديو || «أحقر زوجة عرفها التاريخ» يشعل «يوتيوب» بالفيديو || «أحقر زوجة عرفها التاريخ» يشعل «يوتيوب»

حقق مقطع منشور على موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب" بعنوان "أحقر زوجة مصرية عرفها التاريخ" ببرنامج "المسامح كريم"، الذى يقدمه الإعلامي جورج قرداحى، نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ120 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة.
 
تدور القصة عن رجل يعمل فى الخارج ويرسل لزوجته أمواله لتشترى عقارات وذهبًا لمدة 11 عامًا، وعندما عاد الزوج من الغربة طلبت منه الطلاق وطردته من الشقة لأنها باسمها.
 
وبعد أن خسرت كل أموالها فى استثمارات فاشلة، تريد أن تعود إلى زوجها، مشيرة إلى أنها أرسلت له بعض الجيران لحثه على الرجوع، إلا أنه رفض طلبها.
 
 
 
 
 
المصدر : بوابة الوفد
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