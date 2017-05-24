تعرف علي الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018

سمر العشري

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى عن نسب الزيادة فى مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسى الجديد 2017-2018 وذلك فى المؤتمر الصحفى الخاص بالقرارات والضوابط التى تنظم عمل المدارس الخاصة فى مصر والذى نظمته وزارة التعليم بهدف وضع حد لموضوع زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية فى مصر.

وأكدت الأستاذة عبير إبراهيم المسئولة عن إدارة التعليم الخاص فى وزارة التربية والتعليم بأن صدر قرار بتعديل المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 422 الصادر فى عام 2014 والتى تنص على “عدم زيادة المصروفات الدراسية لجميع الطلاب المستجدين وغير المستجدين بنسبة 7% للعام الدراسى القادم”.

وأشارت بأنه صدر قرار وزارى بشأن الشرائح المطبقة على المدارس الخاصة ومدارس اللغات تحت رقم 173 لسنة 2017 والذى يحدد نسب الزيادة القانونية فى المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة ومدارس اللغات والمدارس الدولية كالتالى :-

1- المدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه تزداد المصروفات بنسبة 11% .

2- المصروفات التى تتراوح مصروفاتها ما بين 2000 جنيه إلى 3000 جنيه تزداد مصروفاتها بنسبة 8%.

3- المصروفات التى تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيه فأعلى تزداد مصروفاتها بنسبة 5% .

وأضافت الأستاذ عبير أبراهيم بأن عدد المدارس الخاصة فى مصر 6664 مدرسة، وأن عدد المدارس الدولية يبلغ عددها 217 مدرسة فقط، وأن عدد مدارس اللغات يبلغ عددها 6447 مدرسة، وحث الوزير عدم إثارة البلبلة فيما يخص مخالفات المدارس الدولية لأن عددها قليل ويحاول السيطرة على هذه المخالفات.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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