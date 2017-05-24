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بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

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بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء بالفيديو || لميس الحديدي تنتقد «أهلا رمضان» بلفظ خارج على الهواء

علقت الإعلامية لميس الحديدى على انتشار القمامة في معرض أهلا رمضان المقام في أرض المعارض بمدينة نصر بلفظ خارج على الهواء، قائلة: «المشهد بتاع الأرض الـ (....)، والمنظر ده مزعج جدا بالنسبالى يعنى أحنا ليه بـ (...) الأرض ليه».
 
وطالبت الإعلامية خلال برنامج «هنا العاصمة» المذاع على فضائية «cbc»، الدولة بوضع صناديق جمع القمامة في أرض المعرض لإلقاء القمامة بها للحفاظ على المنظر الجمالى للمعرض مثلما نرى في المعارض التي تقام في الخارج.

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المصدر : فيتو

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